القيادي خضر لـ "فلسطين أون لاين": صمود المقاومة بغزة وضع كل المخططات والمؤامرات في مهب الريح

غزة - فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة فتح النائب حسام خضر، إن صمود المقاومة في قطاع غزة، شكل مفاجأة حقيقية على الأرض وأطاح بكل المخططات المعادية لشعبنا ووضعها في مهب الريح.

وأكد خضر، في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال لن ينجح في محاولة وضع بدائل، مردفًا: "حاول إيجاد بدائل طوال الأزمان الماضية، ودعم روابط القرى؛ لكنها في وعي شعبنا لم ولن تنجح".

وأضاف: "أهلنا في غزة كما أفشلوا العدوان سيفشلوا تحقيق أهدافه، وفي المقدمة منه افشال أي مشروع لروابط قرى جديدة".

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا للعشائر الفلسطينية، رفضها التام والمطلق التعامل مع الاحتلال، معلنة دعمها المطلق للمقاومة.

وفي السياق، دعا خضر لضرورة توجه أبناء الضفة المحتلة والقدس لشد الرحال في الأقصى؛ لأنه في خطر حقيقي وتكشف بشكل غير مسبوق إجراءات الاحتلال تجاهه.

وقال القيادي خضر، إنّ وجود حكومة اليمين المتطرف يفرض على شعبنا في الضفة والداخل والقدس إلى ضرورة حماية المسجد، "لا خوف على مقدساتنا في ظل وجود شعب مثل شعبنا".

وطالب منظمة التحرير بضرورة قيادة حراك عربي وإسلامي يشكل ضغطًا على أمريكا والغرب لوقف المذابح التي ترتكب جهارًا نهارًا.

ومساء اليوم الأربعاء، أبلغ وجهاء عائلات في قطاع غزة مسؤولين أمميين باجتماعٍ رفضهم التعاون مع "إسرائيل" في إدخال المساعدات، إلا عبر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأكدت مصادر لقناة الجزيرة القطرية، أنّ وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.

وأضافت، أن منسق أعمال حكومة "إسرائيل" بالقطاع تواصل شخصيًا مع وجهاء عائلات غزة، لكن تم رفض عرضه بالتعاون.

وذكرت، أنه من المتوقع أن يجتمع السبت المقبل مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومسؤول الشرطة بغزة للاتفاق على آلية دخول المساعدات.

رفض تجمع عائلات وعشائر غزة أن تكون بديلًا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، جاء ذلك في أعقاب محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخلق كيان يكون بديلًا عن سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، الأمر الذي دفع الحركة للقول إن محاولات الاحتلال لخلق كيان مواز لن تنجح.

فقد قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلًا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.