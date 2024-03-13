روسيا تصف "الميناء الأمريكي" المؤقت في غزة بـ"وهمي ورقص على العظام"

غزة - فلسطين أون لاين

في أولى تصريحاتها، وصفت روسيا، اليوم الأربعاء، مخطط الولايات المتحدة لبناء ميناء بحري مؤقت بساحل غزة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع "مشاريع وهمية وسخرية من معاناة الناس.

جاء ذلك في رد المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مؤتمر صحفي، حول سؤال بشأن مدى جدية مبادرة الولايات المتحدة لبناء الميناء المؤقت في منطقة حرب، وقالت زاخاروفا، إن ذلك يعد "رقصًا على العظام، وسخرية من الناس".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "عندما يموت المدنيون هناك كل يوم، فإننا نحتاج إلى الحديث عن مصائرهم، وليس عن بعض المشاريع المستقبلية الوهمية التي تحتاج في المقام الأول إلى السلام لتنفيذها".



وأشارت إلى، امتناع الولايات المتحدة عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة قائلة: "عندما لا يريد بلد ما، وأنا أتحدث الآن عن الولايات المتحدة، صياغة دعوة لوقف إطلاق النار، فكيف يمكننا التعامل مع مبادرات لبناء بنية تحتية مدنية حيث لا يريدون وقف إطلاق النار!"



وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض القطاع.

ووفق التصريحات الأميركية فإن الجسر البحري يحتاج إلى أسابيع حتى يعمل، فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عملية بناء الميناء العائم ستستغرق 60 يومًا، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي، ووفق تقديرات أوروبية فإنه يمكن أن ينقل ما يعادل 200 شاحنة فقط يوميا".