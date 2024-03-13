حماس تُبارك عملية حاجز النفق وتدعو جماهير شعبنا إلى تفجير عبوات "الغضب" في وجه المحتل

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عملية الطعن البطولية عند حاجز "النفق" في بيت لحم، والتي أسفر عنها إصابة جنديين صهيونيين، واستشهاد المنفذ.

كما زفّت حماس الشهيد القسامي المجاهد ربيع النورسي أحد مجاهدي مخيم جنين، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامهم للمخيم، فجر اليوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "ونحن اليوم في الثالث من شهر رمضان المبارك، نودع ثلة من شهدائنا الأبرار في القدس وجنين وبيت لحم، ملتحقين بقوافل الشهداء من غزة العزة، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة صفحةَ عزٍ من صفحات جهاد شعبنا العظيم وثورته في وجه الظلم والطغيان الصهيوني".

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وشعبنا المرابط الصامد في قطاع غزة، خاصة ونحن نعيش نفحات شهر رمضان الفضيل شهر الجهاد والمقاومة، والانتصارات العظيمة التي حطمت عروش الطغاة والمستكبرين على مدار تاريخ أمتنا الإسلامية العظيمة.

وتابعت: " ندعو مجاهدينا الأبطال وأبناء شعبنا في ضفة العياش إلى الاستنفار، وإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتفجير عبوات الغضب في وجه، ولقطع كل طرق على المستوطنين، ليعلم العدو ألّا أمان له على أرضنا".

كما جددت حماس دعوتها إلى جماهير شعبنا في كل مدن وقرى الضفة للانطلاق صوب المسجد الأقصى المبارك، لكسر أغلال الاحتلال، وحصاره، والتصدى لمساعيه الحثيثة لفرض أمرٍ واقعٍ في أولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم.