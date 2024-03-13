فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معروف: الجهود المبذولة لإغاثة شعبنا "دون الحد المطلوب" ولا بد من إدخال المساعدات "برًّا"

10 مجازر خلال الساعات الماضية وحصيلة الشهداء تتجاوز الـ 31 ألفًا

حماس وكتائب القسام في لبنان تنعيان الشهيد هادي علي محمد مصطفى

انتقادات "لاذعة" وغضب "واسع".. رسامة فرنسية تسخر من معاناة غزة

ارتقاء شهيدين وإصابة آخر في قصف "إسرائيلي" استهدف مركبةً جنوبي لبنان

مفوض "الأونروا": عدد شهداء أطفال غزة يفوق "أمثالهم" بحروب العالم خلال الـ 4 سنوات ماضية

شهيدان و 3 إصابات برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

حماس تنفي ادّعاءات "العربية" المنسوبة لـ"مصدر كبير في الحركة"

إصابة جنديين في عملية "طعن" على حاجز النفق في القدس

ارتقاء شهيدين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

معروف: الجهود المبذولة لإغاثة شعبنا "دون الحد المطلوب" ولا بد من إدخال المساعدات "برًّا"

13 مارس 2024 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهود المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به، لا سيما شمال قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه "في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرصي متوجهة لغزة؛ فإننا نؤكد حتى اللحظة ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الادنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من ٧٠٠ ألف مواطن حرب تجويع واضحة".

وتابع: "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيام ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة".

وأشار معروف إلى أن "السفينة ستخضع للتفتيش من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر في ظل حرب التجويع التي يعاني منها أكثر من 700 ألف مواطن شمال غزة.

وأردف قائلًا: "الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لادخال قوافل المساعدات برًا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم ابو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون"

كما دعا معروف المجتمع الدولي إلى ضرورة التداعي عاجلاً وقبل فوات الأوان؛ لإنقاذ من يموتون جوعًا.

ولفت إلى أن أفضل وسيلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، أن يتم عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها، ضاربًا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة