معروف: الجهود المبذولة لإغاثة شعبنا "دون الحد المطلوب" ولا بد من إدخال المساعدات "برًّا"

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهود المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به، لا سيما شمال قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه "في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرصي متوجهة لغزة؛ فإننا نؤكد حتى اللحظة ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الادنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من ٧٠٠ ألف مواطن حرب تجويع واضحة".

وتابع: "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيام ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة".

وأشار معروف إلى أن "السفينة ستخضع للتفتيش من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر في ظل حرب التجويع التي يعاني منها أكثر من 700 ألف مواطن شمال غزة.

وأردف قائلًا: "الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لادخال قوافل المساعدات برًا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم ابو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون"

كما دعا معروف المجتمع الدولي إلى ضرورة التداعي عاجلاً وقبل فوات الأوان؛ لإنقاذ من يموتون جوعًا.

ولفت إلى أن أفضل وسيلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، أن يتم عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها، ضاربًا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع.