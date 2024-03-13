حماس وكتائب القسام في لبنان تنعيان الشهيد هادي علي محمد مصطفى

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام في لبنان، الشهيد المقاوم هادي علي مصطفى، الذي ارتقى في غارة "إسرائيلية" على مركبته قرب صور جنوب لبنان.

وفي صباح اليوم، أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان، أن مواطنين اثنين ارتقيا، وأُصيب آخر في الغارة الإسرائيلية على منطقة الحوش جنوب لبنان.

وقالت مصادر صحفية لبنانية، إن "الطيران المسيّر "الإسرائيلي" استهدف سيارة سياحية ودراجة نارية على طريق الحوش جنوب مدينة صور".

وفي فجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارتين على اللبونة ومنطقة مروج الحميض في علما الشعب رافقها قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة في جنوب لبنان. كما واصلت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التحليق في أجواء المكان المستهدف على طريق عام صور- الناقورة في جنوب لبنان.



