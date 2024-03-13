انتقادات "لاذعة" وغضب "واسع".. رسامة فرنسية تسخر من معاناة غزة

نشرت صحيفة ليبراسيون Liberation الفرنسية رسمًا كاريكاتيريًا يسخر من الفلسطينيين الصائمين في بحثهم عن الطعام في غزة، في ظل تواصل حربي "التطهير العرقي والتجويع" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين منذ 5 شهور على التوالي.

ويظهر في الرسم الكاريكاتيري رجلًا فلسطينيًا هزيلاً يُطارد فئران وصراصير، وسط الأنقاض، وبين المنازل المُدمرة، وبجانبه سيدة تصفعه قائلةً: "ليس قبل الغروب".

تعرضت الصحيفة والرسامة كورين ري لانتقادات لاذعة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرسم الكاريكاتيري، ووصفوه بـ"العنصري"، والمُجرد من "الإنسانية"، خاصةً في ظل المجاعة والإبادة الجماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جرّاء تواصل الحرب "الإسرائيلية" منذ 159 يومًا، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عددٌ من النشطاء، إن الرسم الكاريكاتيري مثال آخر على التمييز المنهجي ضد المسلمين والعرب في المجتمع الفرنسي، الذي يقول كثير من المسلمين إنه ازداد مع بداية الحرب في غزة.

فيما قال مستخدمُ آخر، "إن الرسم الكاريكاتيري مثال كريه لكيفية انتشار العنصرية المعادية للفلسطينيين، والتعصب ضد المسلمين في قطاعات كبيرة من اليسار في المجتمع الفرنسي".

ومن جهتها، قالت رسامة الكاريكاتير عبر منصة "إكس"، إنها أرادت تسليط الضوء على اليأس الذي يعيشه الفلسطينيون، وإدانة "المجاعة" في غزة.