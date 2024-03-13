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بالفيديو ارتقاء شهيدين وإصابة آخر في قصف "إسرائيلي" استهدف مركبةً جنوبي لبنان

13 مارس 2024 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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ارتقى صباح اليوم الأربعاء، شهيدان وأُصيب مواطنٌ آخر جرّاء استهداف طائرة مسيرة "إسرائيلية" مركبةً في منطقة الحوش بين صور والناقورة جنوب لبنان.

وذكر الدفاع المدني في جنوب لبنان، أن مواطنين اثنين ارتقيا، وأُصيب آخر في الغارة الإسرائيلية على منطقة الحوش جنوب لبنان.

وقالت مصادر صحفية لبنانية، إن "الطيران المسيّر "الإسرائيلي" استهدف سيارة سياحية ودراجة نارية على طريق الحوش جنوب مدينة صور".

وفي التعقيب على الحادثة، قالت الخارجية اللبنانية، إن "التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة "إسرائيل" بتوسيع الصراع وجر المنطقة لحرب".

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.

وفي فجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارتين على اللبونة ومنطقة مروج الحميض في علما الشعب رافقها قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة في جنوب لبنان.

كما واصلت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التحليق في أجواء المكان المستهدف على طريق عام صور- الناقورة في جنوب لبنان.

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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