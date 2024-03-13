مفوض "الأونروا": عدد شهداء أطفال غزة يفوق "أمثالهم" بحروب العالم خلال الـ 4 سنوات ماضية

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات ماضية.

وأشار لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن هذه الحرب شُنّت على الأطفال مستقبلم.

ودعا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

وشارك مفوض "الأونروا" رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.

ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين استهدفتهم "إسرائيل" في غزة بـ"الصادمة".



وفي اليوم الـ 159 من الحرب الصهيونية على غزة، ارتقى 31,184 شهيدًا، وأُصيب 72,889 آخرين. وأشارت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال.