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محدث بالفيديو والصور شهيدان و 3 إصابات برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

13 مارس 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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استشهد مواطنان فلسطينيان، وأُصيب 3 آخرين، أمس الثلاثاء، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الرصاص، قرب بلدة الجيب شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع شهيدين و3 إصابات عند حاجز الجيب العسكري.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عامًا)، والطفل عبد الله مأمون حسن عساف (16 عامًا)، عقب وصولهما إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد إصابتهما إصابات خطيرة  قرب بلدة الجيب شمالي غرب القدس.

وفي مساء الثلاثاء، أعلنت مصادر طبية إصابة  5 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بدو وحاجز "الجيب" العسكري، ليرتقي بعد لحظات قصيرة شابان، فيما وُصفت الإصابات الأخرى بالمتوسطة والطفيفة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية، أن الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عامًا)، قد استشهد عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس.

وأوضحت المصادر، أن قناصًا "إسرائيلي" أطلق الرصاص بشكل مباشر تجاه طفل فلسطيني في مخيم شعفاط وأصابه بجراح خطيرة في صدره.

وبارتقاء الشهيدين خلايفة وعساف، يرتفع عدد شهداء مدينة القدس المحتلة، خلال أقل من 5 ساعات، إلى ثلاثة شهداء.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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