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ارتقاء شهيدين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

13 مارس 2024 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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 ارتقى فجر اليوم الأربعاء، شابان فلسطينيان، وأصيب 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة ومخيم جنين.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الشابين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال، خلال تصديهما لاقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى إصابة 4 مواطنين آخرين، اثنين منهما بحالة خطيرة، فيما وُصفت حالة الآخرين بالمتوسطة.

وفي تفاصيل الحدث، أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين في ساعات الليل الأولى، وداهمت مستشفى  الدكتور خليل سليمان الحكومي، وأطلقت النار بصورة مباشرة على المواطنين الذين كانوا يقفون أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وأعلن عن استشهاد اثنين منهما بعد لحظات من إصابتهما.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها للمخيم والمدينة، فيما عمدت جرافات الاحتلال  تدمير البنية التحتية  بشكل كامل، خاصةً في حي السكة، وحي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وتصدّى المقاومون لقوات الاحتلال والوحدات "المستعربة" الخاصة التي استعان بها الجيش أثناء اقتحامه، وأطلق الشبان عددًا من العبوات الناسفة شديدة الانفجار والرصاص الحي، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة في كافة أرجاء مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في مدينة ومخيم جنين عن يوم حداد على روح الشهيدين أبو الهيجا والنورسي.

#جنين #شهداء #الحرب على غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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