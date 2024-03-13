في اليوم الـ 159.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 159 على التوالي. بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على كافة المناطق. ارتكب الاحتلال خلال تلك الأيام "الدامية" آلاف المجازر "المروعة"، ومخلفًا عشرات الألاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، أو في سجلات "المجهولين".

وفي رصد آخر إحصائيات الضحايا جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على غزة منذ السابع من أكتوبر، فقد ارتقى 31184 شهيدًا، وأُصيب ما يقارب 72129 آخرين.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة لـ 27 شهيدًا؛ جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في خان يونس، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية والغربية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية نيرانها بشكل مكثف في محيط مدينة حمد السكنية.

في البريج، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عيد" وسط المخيم.

في دير اابلح، ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "الأطرش" وسط المدينة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في المخيم. بالتزامن مع قصف مدفعي للمناطق الشمالية.

في غزة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال محيط مدارس الشوا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة "تلة قليبو" شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

واستهدف الطيران الحربي منزلًا لعائلة "لولو" في حي الدرج، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال.

و قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عزام" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.