استشهاد طفل برصاص قنّاص "إسرائيلي" في مخيم شعفاط

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عامًا)، قد استشهد عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس.

وأوضحت المصادر، أن قناصًا "إسرائيلي" أطلق الرصاص بشكل مباشر تجاه طفل فلسطيني في مخيم شعفاط وأصابه بجراح خطيرة في صدره.

ومن جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع طفل مصاب بالرصاص الحي من مخيم شعفاط، واصفة إصابته بالخطيرة جدًا، قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات القدس ويعلن عن استشهاده لاحقًا.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم مع قوات الاحتلال التي دهمت مخيم شعفاط للاجئين وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان والمواطنين.