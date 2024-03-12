"الاتحاد الأوروبي" يندد باستخدام الجوع سلاحًا للحرب في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع "سلاحًا للحرب" في غزة، مطالبًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.

وقال بوريل في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانًا أو زلزالًا بل من صنع الإنسان"، مؤكدًا أن "تجويع السكان يستخدم سلاحًا للحرب".

ولفت إلى، أنه "عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرًا أو جوًّا، لا بدّ من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البرّي الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع".

وأضاف: "في وقت نندّد بالأمر في أوكرانيا، لا بدّ من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة".

وفي السياق، رحب مسؤولان كبيران بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بفتح ممر بحري من قبرص لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لكنهم قالوا إن ذلك لا يمكن أن يحل محل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة سيغريد كاغ والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا: "فيما يتعلق بإيصال المساعدات على نطاق واسع، لا يوجد بديل معتبر عن العديد من الطرق البرية ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة. لا تزال الطرق البرية من مصر، ورفح على وجه الخصوص، والأردن ضرورية أيضًا للجهود الإنسانية الشاملة".

وأضافًا: "مع ذلك، فإن الممر البحري يمثل إضافة تشتد الحاجة لها وهو جزء من استجابة إنسانية مستدامة لتقديم المعونة بأكبر قدر ممكن من الفعالية عبر جميع الطرق الممكنة".