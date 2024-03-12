45 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

في ثاني أيام رمضان، أدى نحو 45 ألف مصلٍ نجحوا في الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم عراقيل وإجراءات جيش الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن نحو 45 ألف مصل أدوا التراويح بالمسجد الأقصى اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز الحديدية في محيط باب الأسباط؛ للتضييق على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وأحياء القدس المحتلة، وأعاقت وصول المصلين ومنعت مئات الشبان من دخوله.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في وقت سابق أمس الإثنين، أسلاكًا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، لأول مرة منذ عام 1967.

وأضافت محافظة القدس، في منشور عبر "فيسبوك" أن "قوات الاحتلال نصبت أسلاكًا شائكة على الأسوار المحيطة في باب الأسباطـ أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت أن وضع الأسلاك يشكل "سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967" دون تورد مزيدا من التفاصيل. ويعتبر باب الأسباط أحد الأبواب الرئيسة لدخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى.

من جهة ثانية، أشارت محافظة القدس إلى أن "275 مستوطنا إسرائيليًا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان. ومساء أول أمس الأحد، منعت الشرطة الإسرائيلية، مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أول ليالي شهر رمضان، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال منعت دخول مئات المصلين، الذين حاولوا العبور من عدة أبواب للمسجد الأقصى، ولم تسمح سوى لمَن هم فوق سنّ الـ40 والنساء.

ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية "إسرائيلية" إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة "تل أبيب" فرضها على الصلاة في المسجد الأقصى.

ويتوافد عشرات آلاف المصلين يوميًا إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات، ولكن القيود الإسرائيلية تثير مخاوف من رمضان مختلف هذا العام.

وأعلنت حكومة الاحتلال أنها ستتبع ذات الإجراءات التي اتبعتها في الأعوام الماضية بما يخص الصلاة في الأقصى خلال رمضان، ولكن ما زالت الضبابية تغطي على هذا القرار، لاسيما في ظل الإجراءات الخاصة التي تفرضها شرطة الاحتلال.



