"حماس": تصريح الأونروا حول إدخال المساعدات لغزة "إخفاق للمجتمع الدولي"

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن تصريح الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل حالة المجاعة التي تتفشى وتتسع، هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. ورضوخ لسياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت الحركة، في تصريح صحافي، جميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وخصوصاً معبري رفح وكرم أبو سالم، باعتبارهما الوسيلة الأسرع لإدخال المساعدات الإنسانية.

كما دعت إلى، تدارك شح المواد الغذائية الطارئة، الذي يتهدد المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصل حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الثلاثين طفلاً.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، بأن الوضع في غزة مأساوي ومؤلم، مشيرًا إلى أن المعابر البرية هي السبيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوكالة الأممية كاظم أبو خلف: "إن طريق دخول المساعدات إلى غزة واضح لكن لا يوجد إرادة دولية لإدخالها برا، كما لا توجد إرادة دولية لفرض مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

اليوم الـ 158 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، ثاني أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 72 شهيدًا و 129 إصابةً، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 31184 شهيدًا، و 72889 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

