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في ثاني أيام رمضان.. 72 شهيدًا وإصابة 129 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية

12 مارس 2024 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 158على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 72 شهيدًا و 129 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31184 شهيدًا، و 72889 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#إصابات #شهداء #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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