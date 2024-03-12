في ثاني أيام رمضان.. 10شهداء في غارات عنيفة على دير البلح وسط قطاع غزة

يوم الـ 158 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، ثاني أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية، استشهاد 10 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الثلاثاء، عقب قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة الأطرش في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلًا لعائلة الأطرش، قرب منطقة المحطة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. مشيرًا إلى أن شهداء وجرحى نُقلوا من مكان الاستهداف إلى مستشفى "شهداء الأقصى".

وصباح اليوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 158على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 72 شهيدًا و 129 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31184 شهيدًا، و 72889 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".