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الإعلامي الحكومي: رضوخ المجتمع "الدولي" شجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق "منتظري المساعدات" بغزة

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الإعلامي الحكومي: رضوخ المجتمع "الدولي" شجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق "منتظري المساعدات" بغزة

12 مارس 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء "منتظري المساعدات" إلى 400 شهيد و1300 إصابة جراء ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم، مجزرةً جديدة بحق الأهالي الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على دوار الكويت في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له،  يصر جيش الاحتلال على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية وسط انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات.

وأوضح أن الاحتلال استهدف مجددًا المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وشدد الإعلامي الحكومي على أن ما يفعله جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يرتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ولفت إلى أن ما يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 9 شهداء وأُصيب 38 على الأقل جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب دوار الكويت، صباح اليوم.

#الحرب على غزة #الإعلامي الحكومي #طوفان الأقصى

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