بأكثر من 100 صاروخ.. حزب الله يقصف أهدافًا عسكرية تابعة للاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مواقع عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود الفلسطينية اللبنانية المحتلة.

وأكد حزب الله في بلاغ عسكري، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة 07:00 من صباح ‏الثلاثاء ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع".

وأشار إلى، إن القصف استهدف أيضًا القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف"، ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

وقال حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن، ‌‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.".