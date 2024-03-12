مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال، ووسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين.

وأفادت مصادر صحفية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال مئات الفلسطينين من دخول الأقصى والصلاة فيه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في ظل منع فلسطينيي الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى.

وأمس الإثنين، اقتحم أكثر من 270 مسنوطنًا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا درسًا تفصيليًا عن "الهيكل المزعوم"، احتفاءً بمطلع الشهر العبري.

وفي هذا السياق، تواصلت الدعوات للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه خلال شهر رمضان المبارك، والحشد في حملة "رمضان الطوفان"، لحماية المسجد وكسر حصاره المتواصل منذ أكثر من خمسة شهور، وإفشال خطط الاحتلال في تفريغ الأقصى والسيطرة عليه.