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القوات المسلّحة اليمنية تعلن استهداف سفينة "أمريكية" في البحر الأحمر

12 مارس 2024 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف  لسفينة (Pinocchio) الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة، وحققت أهدافها".

وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل منع الملاحة "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان والحصار على غزة.

وأضاف: "عملياتنا سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان شهر الجهاد، نصرةً ودعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم ولإخواننا المجاهدين في غزة".

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، تستهدف القوات المسلحة اليمنية سفن شحن في البحر الأحمر، تملكها وتشغلها شركات "إسرائيلية" وتنقل بضائع من "إسرائيل" وإليها، نصرةً للشعب الفلسطيني في غزة.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية عدة ضربات متفرقة في اليمن، ردًا على هجمات القوات اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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