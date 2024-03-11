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بالفيديو بزعم "توجهه لتنفيذ عملية".. قوة "إسرائيلية" تغتال شابًا فلسطينيًا شمال طولكرم

11 مارس 2024 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
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اقتحام اعتقالات
غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت قوة خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، النار صوب مجموعة من العمال عند جدار الفصل غرب بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن أفراد القوة الخاصة "الإسرائيلية" كانوا يستقلون مركبة مدنية، وأطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من العمال أثناء محاولتهم المرور عبر فتحات الجدار، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ نقل إثرها إلى مستشفى عتيل، حيث وصفت حالته بالحرجة، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "فلسطينيًا أصيب بجروح خطيرة عند بلدة علار قرب طولكرم".

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية لقواته لمنطقة المثلث شمال طولكرم، بعد إطلاق النار تجاه عدة فلسطينيين، وفرض طوقًا أمنيًا.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال شاب من سكان مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة للاحتلال في قرية زيتا في محافظة طولكرم، شمالي الضفة المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في نشاط مشترك لأفراد وحدة دوفدفان وجهاز الشاباك في قرية زيتا (طولكرم)، تمت تصفية شاب من سكان جنين، والذي كان في طريقه إلى تنفيذ عملية فدائية".

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب خطط لتنفيذ عملية "على المدى الزمني الوشيك"، وادعى الاحتلال العثور بحوزته على "سلاح وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام".

#طولكرم #الضفة الغربية

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