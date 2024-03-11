الاحتلال يجرف أرضًا ويقتلع أشجارًا في حوسان غربي بيت لحم

غزة - فلسطين أون لاين

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تجريف أرض في قرية حوسان غربي بيت لحم، تبلغ مساحتها أربعة دونمات، واقتلعت العشرات من أشجار الزيتون والعنب، في المنطقة الواقعة بين حوسان ونحالين.

وقال رئيس مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، إنّ القوات المهاجمة اقتلعت 51 شجرة زيتون، و15 شجرة عنب. وتعود ملكيّة هذه الأشجار للمواطنين: صالح علي حمامرة، وشقيقيه موسى وخليل، وعلي محمد حمامرة، وفخري محمود حمامرة.

وأوضح رئيس المجلس من أنّ الهدف من عملية التجريف هو توسيع الطريق الاستيطاني رقم 60، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولاً إلى حوسان.

وفي وقت سابق، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية لمواطنين ضد تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أطلقت الرصاص في الهواء قرب مجموعة من المواطنين في قرية حوسان، نظموا وقفة احتجاجاً على تجريف مساحات من الأرض، في منطقة المطينة خلف مسجد أبو بكر الصديق، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير، وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث، والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).

المصدر / الوكالة الفلسطينية للأنباء