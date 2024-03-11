هيئة شؤون الأسرى تُحذّر: الوضع الصّحي للأسير المريض أبو هليل "مُقلق" للغاية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير عمرو توفيق أبو هليل (27 عامًا) من مدينة الخليل، يعاني من وضع صحي مقلق للغاية، خاصةً بعد "المضاعفات الخطيرة" التي ظهرت عليه، جرّاء إصابته بمرض سرطان الغدة الدرقية والأحبال الصوتية، وبالإضافة إلى مرض القلب.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن الاحتلال اعتقل أبو هليل بتاريخ 19/11/2023، وهو متزوج ورزق بطفله الأول أثناء تواجده الحالي بالسجن في الثالث من آذار الجاري.

وأوضحت أن الوضع الصحي للأسير أبو هليل "خطير" للغاية، خاصةً في ظل سياسة "الإهمال الطبي" التي يتعمّد فيها الاحتلال حرمان الأسرى من تلقّي العلاج اللازم، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الأسرى المرضى، في الآونة الأخيرة.

وذكرت الهيئة أن المعتقل أبو هليل فقد أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنه منذ لحظة اعتقاله.

وشددت على خطورة الوضع الصحي للأسرى عامة وللمرضى بشكل خاص، في ظل العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى المرضى أصبحوا "فريسة" للإهمال الطبي المتعمد، ولسوء التغذية، وانعدام أدنى المقومات الحياتية من حيث نظافة الغرف وتقليص ساعات الاستحمام والفورة، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، هذا كله أدى الى تدهور سريع على أوضاعهم الصحية، وجعلهم يواجهون الموت بشكل يومي، في ظل غياب كامل لدور المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر.