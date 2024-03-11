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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

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بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

11 مارس 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر صحفية أن أكثر من 270 مسنوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا درسًا تفصيليًا عن "الهيكل المزعوم".

وتأتي تلك الاقتحامات في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، بينما تمنع سلطات الاحتلال فلسطينيين كثيرين من الوصول إلى المسجد المبارك للصلاة فيه، وتبعد آخرين عنه بذرائع مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، دعا وزراء "إسرائيليون" بينهم وزير الأمن إيتمار بن غفير إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى المبارك.

ومن جهتها، دعت الفصائل الفلسطينية والقيادات الإسلامية إلى ضرورة شد الرحال للأقصى، والرباط فيه، والتصدي لخطط الاحتلال في تفريغه من المسلمين.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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