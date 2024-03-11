فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنوب أفريقيا: الاحتلال لم يُطبّق قرارات العدل الدولية وقضية ّ"المجاعة" بغزة "مُقلقة" للغاية

وسط اشتباكات "مُسلحة".. الاحتلال ينفّذ حملة مُداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

في ليلة "رمضان" الأولى.. الجزيرة تعرض أسماء شهداء غزة داخل استديو أخبارها

تطورات اليوم الـ 157.. الغزّيون يتناولون سحورهم "الأول" على صوت القذائف والرصاص

إسماعيل هنيّة: "إسرائيل" تتهرب من إعطاء ضمانات واضحة بشأن وقف الحرب

كيف يستقبل الغزيون "رمضان المبارك" في ظل الحرب والجوع؟

قصف وحصار وأوضاع إنسانية متردية.. عدد شهداء غزة يتخطى الـ 31 ألفًا

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل المسن الأعزل غرب غزة

"كمائن" و"تفخيخ مبانٍ" .. القسام تخوض اشتباكات ضارية في عدة محاور بغزة

كيف علق اللواء الدويري على استهداف "القسام" مقر قيادة "إسرائيلي" ببيت حانون؟

ارتفاع حصيلة العدوان

في اليوم الأول من رمضان.. الاحتلال يرتكب 7 مجازر ضدّ العائلات بغزة

11 مارس 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 157على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدًا و 106 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31112 شهيدًا، و 72760 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة