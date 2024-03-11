جنوب أفريقيا: الاحتلال لم يُطبّق قرارات العدل الدولية وقضية ّ"المجاعة" بغزة "مُقلقة" للغاية

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الأحد، إن الاحتلال الصهيوني لا ينفّذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في إطار حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال على غزة منذ 157 يومًا على التوالي.



وأكد رامافوزا في تصريح صحفي، أن دولتها قررت التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص، خاصةً أن "إسرائيل" لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية.



وشدد على أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية، وسبل منع وقوع حوادث جديدة.



ولفت رئيس جنوب أفريقيا إلى حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 25 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والرّضع.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدّمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير، وقرارها اللاحق الصّادر في 16فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد الاحتلال، والتي طالبت الاحتلال بمنع ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأكد جنوب أفريقيا أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

يُذكر أن هذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 157 يومًا.

وفي 26 يناير الماضي، قصت محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وطالبت المحكمة في قرارها الصادر، بمنع الاحتلال من ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلّا أن الاحتلال لم يُطبّق أيًّا من تلك القرارات والقوانين، بل زاد عنفًا وهمجية وصعّد من انتهاكاته وجرائمه، ما أدّى إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 30 ألف شهيدًا، وما يقارب 72 ألف مصابًا.