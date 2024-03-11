وسط اشتباكات "مُسلحة".. الاحتلال ينفّذ حملة مُداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومُداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات "ممنهجة" للشبان، وسط اعتداءات وتهديدات متواصلة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، واندلعت مواجهات "عنيقة" مع الشبان الثائر، أطلقوا خلالها وابلًا من الرصاص، وعددًا من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل المخيم.

وأُصيب أحد الشبان برصاص الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة، وتلقى العلاج ميدانيًا. فيما اعتقلت الشاب معتصم القنة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوبي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت المواطن أسامة نواف نجم، بعد تخريب منزله وتفتيش محتوياته.

في طولكرم، اندلعت مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم نور شمس شرقي المدينة، وفجّر خلالها الشبان عددًا من العبوات الناسفة بالجرافات الصهيونية. كما أطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على الطريق الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وحي المنشية في مخيم نور شمس، معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وداهمت عددًا من أحيائها، وعمدت إلى تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في عدة مناطق متفرقة، خاصة بحي المنشية في المخيم.

وفي صباح اليوم، أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس، مما أدى لإعطابها وتحقيق إصابات فيها.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق متفرقة في المدينة، كما داهمت منزلًا لعائلة "مسك" في منطقة جبل الرحمة، واعتقلت المواطن جعفر نعيم مسك.

في البيرة، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منزل المواطنين واعتقلت الأسير المحرر عبد سعيد حماد بعد الاعتداء عليه، وتخريب منزله في حي البالوع.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال صباح عدة مناطق متفرقة في المدينة، واعتقلت شابين، لم يُكشف عن هويتهما بعد.