في ليلة "رمضان" الأولى.. الجزيرة تعرض أسماء شهداء غزة داخل استديو أخبارها

عرضت قناة الجزيرة الإخبارية، أمس الأحد، لوحةً كبيرة داخل استديو أخبارها، أثناء عرض موجز الأخبار المسائي. وتضمّنت اللوحة أسماء شهداء غزة الذين ارتقوا خلال الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ 157 يومًا.

واستهلت مذيعة الجزيرة إيمان عياد، النشرة بالقول "هذه كانت العناوين.. ولكن يوميات القتل قصفًا وجوعًا على امتداد 157 يومًا هي ما وراء هذه العناوين".

وأضافت "عشرات آلاف الشهداء.. هنا حولنا ترون أسماءهم لأنهم ليسوا أرقامًا..".

وفي مشهد مؤثر، لعرض الشاشة الكبيرة لعشرات الآلاف من أسماء الشهداء، لفتت عياد إلى أنّ تلك الأسماء تشمل عائلات مُسحت بشكل كامل من السجل المدني، جرّاء حرب الإبادة الجماعية التي تعمّد الاحتلال فيها قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية التي تؤوي مئات العائلات.

وأشارت إلى شهداء "حرب التجويع" الذين ارتقوا بسبب سوء التغذية والجفاف، بعد أن شنّ الاحتلال الصهيوني منذ 3 أشهر حصارًا مُشددًا على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وفي اليوم الـ 157 من الحرب الصهيونية على غزة.. تستقبل العائلات الفلسطينية أول أيام شهر رمضان المبارك، وسط غصّة وحزن كبير جرّاء ما فعلته آلة الحرب "الإسرائيلية". فمنذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، ارتقى أكثر 30 ألف شهيدًا وأُصيب نحو 72 ألف آخرين. فيما استشهد 25 مواطنًا معظمهم من الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.