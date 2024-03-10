رغم القيود.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة التروايح في المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

أدى آلاف الفلسطينيين مساء اليوم الأحد، صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان الفضيل، رغم القيود والعراقيل المشددة التي تفرضها شرطة الاحتلال على المصليين.

وأفادت مصادر محلية، أن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى داخل باحات "الأقصى"؛ لتأدية صلاة التراويح، وذلك بالرغم من القيود التي يفرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وذكرت المصادر، أنّ قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين، عند مدخل باب حطة بالبلدة القديمة، وباب القطانين، مشيرة إلى أنّها منعت عشرات الشبّان من الدخول إليه، فيما سُمح بعبور النساء ومن فوق سن الـ 40 عامًا.

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية الهلال من المدينة المقدسة وعليه يكون يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويحلّ شهر رمضان هذا العام، وسط عدوان مدمر تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفة أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح ودمار واسع وهائل بالبنية التحتية وكل مرافق الحياة في القطاع.

كما تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، إذ يمنع أهالي الضفة الغربية من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى، فيما تفرض قيودًا على دخول المصلين لمن هم أقل من 40 عامًا من سكان مدينة القدس.







