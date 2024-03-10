جيش الاحتلال: مقتل جندي خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديًا قتل خلال المعارك البرية في خانيونس.

ويوم أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

ونقلت القناة الـ 12 العبرية، مقتل قائد تشكيل الكوماندوز "عمشير بن داوود" خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها في خانيونس جنوب القطاع، حيث يعترف الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، فيما يقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن "كمائن خانيونس فضيحة ليس لها سابقة في حروب إسرائيل، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري".

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا صادمًا عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، قتلوا من اندلاع الحرب.

وحتى السبت، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 588 ضابطا وجنديًا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 248 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.