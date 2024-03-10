الأونروا: الجوع في كل مكان بقطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، بأن "الجوع في كل مكان بقطاع غزة".

وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، على أن "الوضع في شمالي غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".

وقالت الأونروا أنه "مع اقتراب رمضان، فإن وصول المساعدات الإنسانية عبر قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح".

وأكدت أن "الجوع في كل مكان بغزة".

وبسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات من خلال المعابر الحدودية التي تتحكم فيها، زاد الجوع انتشارا في محافظتي غزة والشمال، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 17 طفلا وفتاة واحدة.

وتواترت في الآونة الأخيرة تحذيراتٌ من سلطات قطاع غزة ومنظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة، من انتشار المجاعة بين السكان المحاصرين، بينما لم تخفف الأزمة الإنسانية عملياتُ إنزال المساعدات جوا، التي تقوم بها عدة دول ومن بينها الولايات المتحدة.

ومؤخرا قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن نصف مليون شخص في القطاع على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.

ويحل شهر رمضان هذا العام في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال حربها المدمرة ضد قطاع غزة مخلفةً 31045 شهيدًا، و72654 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، عدا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".