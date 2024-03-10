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الدفاع المدني في غزة يحذر.. إسقاط المساعدات يزيد من أزمة المجاعة

10 مارس 2024 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، يوم الأحد، إن أسلوب استخدام إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحدّ من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا، بل زادَ من عدد الضحايا الباحثين عن لُقمة العيش.

وشدد بصل، في تصريح، على ضرورة إدخال المساعدات عبر منافذ القطاع وإيصالها بطريقة آمنة تجنبًا لوقوع مزيد من الضحايا. 

وأضاف أنَه من الضروري البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين الذين يُعانون من المجاعة في قطاع غزة.

وكان استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في شمالي القطاع بفعل سقوط صناديق عليهم بسبب إسقاط غير ناجح للمساعدات.

#غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #الإسقاط الجوي

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