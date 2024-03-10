تجاوزت الـ31 ألفا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إنّ عدد الإصابات منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت 72654 غالبيتهم أطفال ونساء.

وأوردت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الـ24 ساعة الأخيرة 8 مجازر راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ156، واصلت قوات الاحتلال قصفها المكثّف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية.

وحذّرت منظمات دولية من كارثة إنسانية في القطاع المحاصر في ظل استمرار الكيان منع دخول المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية.

وتقول الأمم المتحدة إنّ 2.2 مليون شخص من سكّان القطاع الصغير مهدّدون بالمجاعة، كما نزح 1.7 مليون شخص بسبب الضربات الإسرائيليّة التي تسبّبت في دمار هائل.

وتؤكّد مصادر من داخل القطاع أنّ سكان غزة يعانون الجوع والعطش جراء استهداف مخزونات المياه.

قالت وزارة الصحّة إنّ 23 مدنيًّا على الأقلّ ماتوا بسبب سوء التغذية والجفاف في غزّة بعد وفاة ثلاثة أطفال آخرين.

وكشفت حكومة غزة أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمّر مليون متر مربع من الطرق في مدينة غزة، مشيرة إلى أنّ 70 ألف طن من النفايات متراكمة في القطاع.

المصدر / الصحة بغزة