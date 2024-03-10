الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدة محاور واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق، حيث تم خلالها التصدي للقوات المقتحمة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، العديد من الأحياء السكنية في مدينة رام الله، وبلدة بيرزيت، واعتقلت 3 فلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير، باقتحام قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير أبوابها وفتشتها، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم السيدة مرجان هريش واعتقلت بعد مداهمة منزلها في حي المصايف.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل الفلسطينيين، وعاثت بها خرابا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الشرقية ووصلت عدة آليات إلى محيط حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت القوات جبل العرمة في بلدة بيتا، وتوغلت في بلدة سالم.

وفي محافظة جنين، دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة بدو في القدس المحتلة، حيث داهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين