"مفتي فلسطين" يدعو لشد الرّحال للأقصى في شهر رمضان المبارك

غزة - فلسطين أون لاين

دعا الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال حسين في تصريح صحفي، رغم كل الحواجز والموانع والظروف والحشود التي يقوم بها الاحتلال على أعتاب الأقصى؛ إلا أن المسجد للمسلمين ولهم وحدهم".

وأضاف: "من حق شعبنا كل أبناء شعبنا أن يشدوا رحالهم للمسجد والصلاة فيه".

وأوضح حسين أن الأقصى مرتبط بعقيدة كل مسلم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتخذ إجراءات عديدة لإعاقة المصلين الوصول للمسجد.

وشدد على أنه رغم هذه الاعاقات، "شعبنا الفلسطيني في كل شهر رمضان يتجاوز هذه الحواجز العسكرية التي تحول دون وصول المصلين".

وأكد حسين أن هذه الحواجز لن تغير من عزيمة وإصرار الفلسطينيين للوصول لتأدية الصلوات في شهر.