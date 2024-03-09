كندا تلغي قرارًا سابقًا لها بتعليق تمويلها لـ “أونروا"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كندا استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن علقته في وقت سابق على خلفية مزاعم "إسرائيلية" حول المنظمة الأممية، في وقتٍ يقول فيه مدير العام للوكالة "أنها مهددة بالموت" جراء قطع التمويل.

وأفاد موقع "Global Affairs Canada" المختص بنشر البيانات الرسمية الكندية، أن الأخيرة ألغت قرارًا سابقًا لها بتعليق تمويلها لـ “أونروا" مؤقتا.

وأكد البيان الكندي على أهمية المنظمة الأممية في قطاع غزة من حيث إيصالها المساعدات لأكثر من مليوني شخص هناك.

وأضاف، أن "كندا ملتزمة بضمان المساءلة الكاملة واتخاذ الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية داخل أونروا".

وفي السياق، قال المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، إن الوكالة "مهددة بالموت" جراء قطع تمويلها من بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بزعم مشاركة موظفين لديها في أحداث الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر لازاريني في مقابلة لشبكة "آر تي إس" السويسرية، أن "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك".

وأضاف: "أن ما هو معرض للخطر هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير، الذين يمرون بأزمة إنسانية غير مسبوقة".

وأوضح أنه يترقب إعلان رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كاترين كولونا، تقريرها النهائي (في قدرة الأونروا على العمل بشكل محايد) خلال بضعة أسابيع - بعد مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفين في الوكالة بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعرب لازايني عن تفاؤله الحذر في استئناف بعض المانحين تمويل الأونروا بعد نشر تقرير كولونا.

وتأسست المجموعة المراجعة المستقلة لعمل "أونروا" في 5 فبراير/ شباط الحالي، وتتشكل من معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.وعينت وزير الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا رئيسة للمجموعة.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن "تل أبيب" منذ 7 أكتوبر، عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، وخلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر / وكالات