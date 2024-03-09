الصليب الأحمر: الحرب الوحشية بغزة كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إنّ "هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة".

وأضافت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، أنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه".

كما وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن "إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة يجب عليها أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

ورأت رئيسة اللجنة أن "تدفقًا منتظمًا وكبيرًا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة.

ومنذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال عدوانًا مدمرًا راح ضحيته 30878 شهيدًا و 72402 إصابة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".