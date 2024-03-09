فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصليب الأحمر: الحرب الوحشية بغزة كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة

هنية يدعو لتحرك فاعل من أجل وقف العدوان على غزة وحماية المسجد الأقصى

مراقبون يجيبون: "الميناء العائم".. خرق للحصار المفروض على غزة أم لتشديده؟

أبو عبيدة يكشف هوية 4 أسرى "إسرائيليين" بغزة قتلوا في غارات للاحتلال

"الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" بغزة

ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 7505

حماس البنيان

العدوان "الإسرائيلي" يُحرم الغزيين من طقوس استقبال شهر رمضان

الأورومتوسطي: السجون "الإسرائيلية" تحوّلت إلى نسخ أشد دموية من "غوانتانامو"

بأداة حادة.. ناشطة تمزّق لوحة آرثر بلفور التاريخية بجامعة كامبريدج

الصليب الأحمر: الحرب الوحشية بغزة كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة

09 مارس 2024 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
...
تحديث153.jpeg
غزة - فلسطين أون لاين

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إنّ "هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة".

وأضافت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، أنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه".

كما وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن "إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة يجب عليها أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

ورأت رئيسة اللجنة أن "تدفقًا منتظمًا وكبيرًا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة.

ومنذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال عدوانًا مدمرًا راح ضحيته 30878 شهيدًا و 72402 إصابة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

#غزة #الاحتلال #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة