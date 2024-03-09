"الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

بـ "لغة الأرقام"، نشر المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا، اليوم السبت، لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 155 – السبت 9 مارس 2024م.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلا عن نزوح 90 بالمئة من سكان القطاع، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس.

وأضاف أن الحرب تسببت أيضا في نزوح 90 بالمئة؜ من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم، مشيرًا إلى أن الأضرار والخسائر المباشرة المسجلة حتى اليوم، قال المكتب إنها بلغت أكثر من 30 مليار دولار.

◻️ (155) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,721) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (37,960) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (30,960) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (13,500) شهيداً من الأطفال.

◻️ (23) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,000) شهيدة من النساء.

◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (133) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (72,524) مصاباً.

◻️ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (166) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (219) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (287) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.