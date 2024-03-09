أبو عبيدة يكشف هوية 4 أسرى "إسرائيليين" بغزة قتلوا في غارات للاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت، عن هوية أسرى "إسرائيليين" لديها قتلوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في بيان صحفي مرفق بمقطع مصور، "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلّ من: ايتسيك الجراط وألكس دنسيج ورونين طومي أنجل وإلياهو مرجليت.

ويوم أمس الجمعة، أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، أنّ أولوية المقاومة الأولى لإنجاز صفقة تبادل مع الاحتلال هي وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة، مساء اليوم، إنّ المقاومة "تتعامل بإيجابية مع الوسطاء وملتزمة بضرورة الوقف التام للعدوان على غزة".

وأضاف في كلمته، "بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة وأولويتنا هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا والانسحاب التام، وأولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك، ولا شيء مقدم لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة."

ولفت أبو عبيدة إلى، أن "جيش العدو يرتكب جرائم مروعة تعدت بشاعتها النازية ووصلت إلى تجويع الأطفال وقتلهم جوعًا ومرضًا، في أبشع جريمة حرب غير مسبوقة".

وأكد أن "أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها أهالي غزة، ويعانون سوء التغذية والهزال، وبات المرض يهددهم".

ووجه رسالة لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة، بالقول: "عدد من أسرى العدو يعانون من المرض والجفاف والهزال ونقص الأدوية نتيجة ما يعانيه شعبنا، وعلى عائلات أسرى الاحتلال أن تعلم أن حكومتهم تتلاعب بأبنائهم وتصر على إعادتهم في توابيت".