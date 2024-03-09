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بالفيديو بأداة حادة.. ناشطة تمزّق لوحة آرثر بلفور التاريخية بجامعة كامبريدج

09 مارس 2024 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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نشرت مجموعة "العمل لأجل فلسطين" أمس الجمعة، فيديو يوثّق لحظة قيام أحد نشطاء المجموعة  بتمزيق لوحة تاريخية للسياسي البريطاني آرثر  بلفور في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج في إنجلترا، مما شوّه لوحة المسؤول البريطاني الذي تعهد في عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وظهر في الفيديو الناشطة وهي تمزق الصورة بآلة حادة بعد رشها بالطلاء الأحمر، الذي يرمز إلى سفك دماء الشعب الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور عام 1917. 

وذكرت المجموعة، في منشور على منصة انستغرام، أنّ إعلان بلفور عام 1917 كان سببًا لخسارة الفلسطينيين لوطنهم، وأنهم قاموا بهذا الفعل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.

#بلفور #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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