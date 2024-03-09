في اليوم الـ 155.. "مجازر جديدة" ونسف مربعات سكنية وسط وجنوبي قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 155، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة بالأحزمة النارية على محافظة وسط قطاع غزة وجنوبها، واستمرار المجازر بحق المدنيين والأسر الفلسطينية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يتهدد شبح الموت جوعًا سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال.

وأفادت مصادر صحفية، استشهاد العشرات غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في استهداف منازل ومربعات سكنية في مخيمات وسط القطاع وجنوبه، والذي يشهد قصفًا عنيفًا.

كما واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم السبت، في استهداف الجيش الإسرائيلي مجددًا لمئات المدنيين أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات، في منطقتي دوار الكويت شرقًا ودوار النابلسي غربًا، في مدينة غزة.

ونقل على إثر الضربات، أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن جراح العديد من المصابين خطيرة للغاية ولا تتوفر إمكانيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدًا و 122 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30960 شهيدًا، و 72524 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما يلي أحدث التطورات الميدانية:

شهداء في قصف صهيوني لمواطنين في منطقة الشحايدة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس

5 شهداء ومفقودون في قصف صهيوني على منزلين بدير البلح وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مربعاً سكنياً في محيط متنزه حي الأمل غرب خانيونس.

شهيدان وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة الحولي وأبو موسى في دير البلح

وعصر اليوم السبت، أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت صيادين فلسطينيين في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" شمال منطقة المفتي ومحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال منزلاً في دير البلح.

وارتكب جيش الاحتلال، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة بعد قصفه منازل في مخيم النصيرات للاجئين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من سكان تلك المنازل المأهولة.

ونقلًا عن مصادر محلية وطبية، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة الجديدة في النصيرات أدت لارتقاء 13 شهيدًا وإصابة آخرين، عقب قصف منزلًا يعود لعائلة "النويري" غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وارتقى شهيد مدني وأصيب العشرات معظمهم أطفال بعد قصف الاحتلال منطقة القرعان غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف، اليوم السبت، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس، جنوبي القطاع. بينما ذكر سكان محليون، أن الاحتلال قصف عددًا من أبراج مدينة حمد السكنية شمال غربي خانيونس، وسواها بالأرض.

ووصلت جثامين 3 شهداء مجهولين الهوية من مدينة خان يونس إلى مستشفى النجار في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ودمّر جيش الاحتلال، في وقت سابق، قلعة برقوق التاريخية في خانيونس ضمن حملته لتدمير الآثار والمعالم في قطاع غزة.

واستشهد مواطنان مدنيان وأصيب 7 آخرون، في قصف "إسرائيلي" على منزل عائلة عقلان بمخيم الشاطئ في مدينة غزة. بينما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جديدة على غرب غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة واحدة على الأقل في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة، بينما شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة على غربي المدينة.