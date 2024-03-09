القوات المسلّحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين "عسكريتين" في البحر وخليج عدن

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، صباح اليوم السبت، تنفيذها عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان له، إن "القوات البحرية نفّذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت فيها سفينة "FORTUNE PROPEL" الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأشار سريع إلى، أن العملية الثانية كانت باستهداف عدد من المدمرات الحربية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ 37 طائرةً مسيرة.

وأكد أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح ودقة.

وأردف قائلًا: "تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم المليوني في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي المحافظات والمديريات، تأكيدًا على الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

و"تضامنًا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربًا صهيونية أمريكية منذ 155 يومًا، تستهدف القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.