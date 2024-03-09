الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في مدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة "عنيفة" مع المقاومين الفلسطينيين.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم نور شمس. وفجّر خلالها المقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار، بالتزامن مع إطلاق الرصاص بشكل مكثف ومتواصل تجاه الجنود، ما أدّى إلى إعطاب جرافة عسكرية صهيونية من طراز "D9".

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وشوارع في المخيم، وعمدت إلى تجريف الطرقات، وتخريب البنية التحتية. كما دمّر الجرافات الصهيونية الشارع الرئيسي المُحاذي للمخيم، والذي يربط بين مدينتي طولكرم ونابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة جبل النصر وسط المخيم، وجرّفت منطقة زراعية، ودمّرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم.

كما داهمت القوات الصهيونية منزلًا لعائلة "الخولي" في ضاحية اكتابا شرقي المدينة، واحتجزت عددًا من أفراد العائلة وحققت معهم، وأطلقت سراحهم بعد سلسلة تهديدات.

وأطلق الجنود الرصاص الحي تجاه سيارة إسعاف قرب دوار الشهيد سيف أبو لبدة بمخيم نور شمس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات تخللها إلقاء عبوة ناسفة تجاه الجنود.

كما اعتدات قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب المبرح، وصادرت كاميرات عدد من المحال التجارية.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، في منطقة كروم عاشور شرقي المدينة، واعتقلت شقيقه الشاب عبد الله النابلسي، بعد الاعتداء عليه وتهديد عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدنان أبو شوشة وحمزة محمود مسلم من مخيم عسكر القديم للاجئين شرقي المدينة.

في قلقيلة، اندلعت اشتباكات مسلحة "عنيفة" بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم حي كفر سابا ومنطقة صوفين وحي القرعان وسط المدينة.

وداهمت القوات الصهيونية منزلًا لعائلة "شريم" واعتقلت الشاب: إيهاب شريم بعد تفتيش بيته وتخريب محتوياته.

كما اعتقلت الشاب محمد عناية أثناء توجهه لعمله الليلي في بلدية قلقيلية.