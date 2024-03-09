دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني يومها الـ 155 على التوالي، لم يكتف الاحتلال بشن الغارات وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وخطْف المواطنين من البيوت، ومراكز الإيواء، والطرقات، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، بل إنه شن حربًا على البطون الجائعة في شمال غزة، معلنًا حصاره الظالم على أكثر من 700 ألف مواطن صامد، ما أدّى إلى استشهاد 23 مواطنًا جراء الجوع الشديد والجفاف، ليسجل الاحتلال في القرن الـ 21 أسلوبًا نازيًا جديدًا في حربي "التجويع" والتطهير العرقي"

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدًا و 122 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30960 شهيدًا، و 72524 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة:

في خان يونس، ارتقى شهيد وأُصيب آخران في إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين في شارع 5 وسط المدينة.

وتمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين 4 شهداء في بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في شمال غربي المدينة.

في النصيرات، استهدفت الطائرات الحربية 3 منازل لعائلة "النويري" غربي المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 10 شهداء، وفق التقرير الأولي لوزارة الصحة.

في دير البلح، أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال منطقة قرب برج اللوح وسط المدينة.

في غزة وشمالها، شنّت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، غارةً على شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون باستهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق نتساريم الغربي على شارع الرشيد.

ومن جديد.. أُصيب اليوم عدد من المواطنين إثر سقوط صناديق مساعدات غربي مدينة غزة، دون أن تفتح مظلاتها.

كما ارتقى 4 شهداء في قصف صهيوني على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفيما يلي توثيق فلسطين أون لاين لآخر المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت:

في رفح، شنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، 4 غارات متواصلة على برج المصري بالقرب من ميدان العودة وسط مدينة رفح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المنطق الغربية من المدينة. بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على مناطق شرقي المدينة.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة العرايشية، فيما جدد قصفه على المناطق الشرقية من مدينة حمد.

كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارت على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

في دير البح، استهدفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق شرق المدينة، وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، أعلن المتحدث باسم الوزارة في غزة د. أشرف القدرة، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدًا، بعد ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي مساء الجمعة.

وفي ساعات الفجر، شنّت طائرات الاحتلال غارةً على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.