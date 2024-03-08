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العاصمة صنعاء تشهد طوفانًا بشريًا للتضامن مع غزة

08 مارس 2024 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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صنعاء
غزة - فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، طوفانًا بشريًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بغزة.

وهتفت الحشود بالشعارات المؤكدة على استمرار النفير والتحشيد لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي.

ورفعت الحشود في المسيرة التي حملت شعار "انتصارا لغزة عملياتنا متصاعدة" العلمين اليمني والفلسطيني واللافتات المؤكدة على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب اليمني "مهما تخاذلت أنظمة التطبيع والخيانة".

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، على منصة "إكس": "استمرارًا لموقفه المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.. شعبنا اليمني العظيم يجدد خروجه عصر اليوم في مسيرة مليونية حاشدة بميدان السبعين في العاصمة صنعاء".

وأوضح أن المسيرة كانت تحت شعار "انتصارا لغزة.. ضرباتنا متصاعدة"، في إشارة إلى تصاعد عمليات "الحوثيين" ضد السفن في البحر الأحمر.

 

 

#غزة #اليمن #صنعاء

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