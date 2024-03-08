أبو عبيدة: أولويتنا لإنجاز صفقة تبادل هي وقف العدوان بشكل كامل

غزة - فلسطين أون لاين

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، أنّ أولوية المقاومة الأولى لإنجاز صفقة تبادل مع الاحتلال هي وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة، مساء اليوم، إنّ المقاومة "تتعامل بإيجابية مع الوسطاء وملتزمة بضرورة الوقف التام للعدوان على غزة".

وأضاف في كلمته، "بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة وأولويتنا هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا والانسحاب التام، وأولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك، ولا شيء مقدم لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة."

واعتبر أن المعركة في غزة ستؤسس لـ “مرحلة جديدة عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالسلاح"، مشددًا في كلمته أنه "لو كان في العالم عدل لأدين قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب محرقة في قطاع غزة"

وقال إنّ "قوانين المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مجيرة لحماية الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو عبيدة، "إن تباكي الإدارة الأمريكية على أعداد محدودة من أسرى العدو يؤكد ازدواجية معايير هذه الإدارة وعدم اكتراثها لحقوق الإنسان"

وأوضح أبو عبيدة أن "المقاومة الفلسطينية حملت أرواحها على أكفها، ولا تزال، وأدركت أن العدو لن يردعه بيان ولا مؤتمر ولا تنديد ولا حتى قرار دولي، فأعددنا له ما يسوؤه".

وتابع: "نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته، ولدينا المزيد"، مؤكدًا أن "مجاهدونا يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل مكان يوجد فيه جيش العدو في غزة".

وفي السياق، دعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وأراضي 1948 إلى النفير نحو المسجد الأقصى "وعدم السماح للاحتلال تغيير الواقع على الأرض". مضيفًا: "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه".

كما دعا "المقاومة في كل مكان إلى إعلان النفير ومواجهة الاحتلال في شهر رمضان"، مذكرًا أن ملحمة 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" جاءت ردًا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى.

وقال أبوعبيدة، إنّ "واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى".

ولفت أبو عبيدة إلى، أن "جيش العدو يرتكب جرائم مروعة تعدت بشاعتها النازية ووصلت إلى تجويع الأطفال وقتلهم جوعًا ومرضًا، في أبشع جريمة حرب غير مسبوقة".

وأكد أن "أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها أهالي غزة، ويعانون سوء التغذية والهزال، وبات المرض يهددهم".

ووجه رسالة لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة، بالقول: "عدد من أسرى العدو يعانون من المرض والجفاف والهزال ونقص الأدوية نتيجة ما يعانيه شعبنا، وعلى عائلات أسرى الاحتلال أن تعلم أن حكومتهم تتلاعب بأبنائهم وتصر على إعادتهم في توابيت".