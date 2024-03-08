فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طبيبة تدلي بشهادتها: هكذا أعدم الاحتلال أطفالًا رضّع بتركهم يتحلّلون في مستشفى بغزة

إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في "عملية مزدوجة" بالضفة الغربية

ما الذي يخطط إليه بايدن في مقترح "الميناء العائم" بغزة؟

محللون "إسرائيليون": جيشنا عالق في خانيونس و"إسرائيل" أمام مهود استنزافها

"القسام" تقنص ضابطًا "إسرائيليًا" وتوقع قوة بـ "كمين" في معارك غزة

شهداء وجرحى بسقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات شمال غزة

شؤون الأسرى: الاحتلال أعدم أسيرًا محررًا في جنين ويواصل احتجاز جثمانه

معتقلات "سرية" ومصير "مجهول".. هذا ما يفعله الاحتلال مع معتقلي غزة

الأورومتوسطي يُوثّق.. آلاف الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض والكارثة البيئة تتفاقم بشكل "مُخيف"

بعد 5 شهور من الإنكار.. بايدن يعترف بالحصيلة "الحقيقية" لضحايا العدوان على غزة

بالفيديو إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في "عملية مزدوجة" بالضفة الغربية

08 مارس 2024 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
...
صورة من العملية
غزة - فلسطين أون لاين

أصيب 4 جنود "إسرائيليين"، وذلك في عملية مزدوجة، تخلّلها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، وذلك قرب مستوطنة "حومش"، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ اثنين من المصابين في العملية حالتهم خطرة. وعقب الإعلان عن الإصابات الخطرة في صفوف الجنود، هبطت مروحيتان تابعتان للاحتلال عند المستوطنة.

وفي التفاصيل، أورد إعلام الاحتلال أنّ مقاومَين فلسطينيين أطلقا النار على موقع عسكري إسرائيلي في محيط "حومش"، ليتم بعدها استدراج الجنود في قرية سيلة الظهر قرب جنين، حيث تم تفجير عبوة ناسفة لحظة تجمّعهم.

وقالت الإذاعة العبرية، "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار".

من جانبه، علّق مسؤول أمني إسرائيلي على العملية، واصفاً إياها بـ"القاسية".

والثلاثاء الماضي، نفّذ مقاوم فلسطيني عملية طعن، عند مفترق مستوطنة "يتسهار" في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي، فيما استُشهد المنفّذ برصاص الاحتلال.

وتأتي العمليات الفدائية التي ينفّذها المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية وسط تزايد القلق الإسرائيلي من تصعيدها خلال شهر رمضان، حيث حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، من انفجار الضفة خلال الشهر المبارك، وسط دعوات إلى المشاركة في "طوفان رمضان"، نصرةً لقطاع غزة.

 

#الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة