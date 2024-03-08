إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في "عملية مزدوجة" بالضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

أصيب 4 جنود "إسرائيليين"، وذلك في عملية مزدوجة، تخلّلها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، وذلك قرب مستوطنة "حومش"، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ اثنين من المصابين في العملية حالتهم خطرة. وعقب الإعلان عن الإصابات الخطرة في صفوف الجنود، هبطت مروحيتان تابعتان للاحتلال عند المستوطنة.

وفي التفاصيل، أورد إعلام الاحتلال أنّ مقاومَين فلسطينيين أطلقا النار على موقع عسكري إسرائيلي في محيط "حومش"، ليتم بعدها استدراج الجنود في قرية سيلة الظهر قرب جنين، حيث تم تفجير عبوة ناسفة لحظة تجمّعهم.

وقالت الإذاعة العبرية، "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار".

من جانبه، علّق مسؤول أمني إسرائيلي على العملية، واصفاً إياها بـ"القاسية".

شملت إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة.. مراسل #الجزيرة ليث جعار يشرح كيف تمكن مسلحان فلسطينيان من تنفيذ عملية مزدوجة في موقع عسكري بمستوطنة حومش شمال الضفة الغربية وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/TnPNcVTtyu — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 8, 2024

والثلاثاء الماضي، نفّذ مقاوم فلسطيني عملية طعن، عند مفترق مستوطنة "يتسهار" في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي، فيما استُشهد المنفّذ برصاص الاحتلال.

وتأتي العمليات الفدائية التي ينفّذها المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية وسط تزايد القلق الإسرائيلي من تصعيدها خلال شهر رمضان، حيث حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، من انفجار الضفة خلال الشهر المبارك، وسط دعوات إلى المشاركة في "طوفان رمضان"، نصرةً لقطاع غزة.