"القسام" تقنص ضابطًا "إسرائيليًا" وتوقع قوة بـ "كمين" في معارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من عملية قنص أحد الضباط الإسرائيليين شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى 7 مارس/آذار الماضي- مجموعة من العسكريين "الإسرائيليين"، قبل إطلاق أحد قناصي القسام رصاصة صوب أحدهم ليسقط أرضًا على الفور، بينما هرب رفاقه.

كتائب القسام تنشر صورا جديدة قالت إنها لقنص ضابط صهيوني شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة أمس الخميس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZIj9I5fREH — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 8, 2024

وفي بيانٍ منفصل، أعلنت “القسام” أنها أوقعت قوة راجلة للاحتلال مكونة من 6 أفراد، في كمين داخل إحدى الشقق، بمدينة حمد السكنية، واشتبكت معها، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر.

وفي شمال القطاع، أكدت الكتائب أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد، عبر طائرة مسيرة، على مقر قيادة لجيش الاحتلال، شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأكدت الإذاعة أنه منذ السابع من أكتوبر قُتل 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، وضابط أركان، و7 ضباط رفيعون انضموا للقتال بعد تسريحهم.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة 587 جنديًا وضابطًا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر.