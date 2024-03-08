بعد 5 شهور من الإنكار.. بايدن يعترف بالحصيلة "الحقيقية" لضحايا العدوان على غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة، جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" لليوم الـ 154 على التوالي.

وأقرّ بايدن في خطاب "حالة الاتحاد" بالكونغرس الأمريكي أن معظم ضحايا الحرب ليسوا أعضاء في حركة حماس.

وأوضح أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين.

وبعد 5 شهور من إنكار وتكذيب بايدن لإحصائيات وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي، اعترف بأن هذه الحرب أودت بحياة مدنيين أبرياء أكثر من كل الحروب السابقة في غزة مجتمعة.

وأضاف: " لقد قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم ليسوا أعضاء في حماس".

وتابع بايدن: "الكثير من الفتيات والفتيان أصبحوا يتامى بسبب الحرب، ونحو مليوني فلسطيني يقبعون تحت القصف أو تحولوا إلى نازحين".

وادّعى بايدن أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي من أجل إنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.

وبيّن أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر هذا الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين غزة.

وأضاف: “سيمكن هذا الميناء المؤقت من دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، ولكن يجب على "إسرائيل" أيضاً أن تقوم بدورها، وعليها السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن تضمن عدم تعرض العاملين في المجال الإنساني لإطلاق النار، وأبلغت القادة الإسرائيليين بذلك، حيث لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة أو قضية ثانوية”.

كما جدد تأكيده أن الحل السياسي الوحيد للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني يتمثل في حل الدولتين.